"السياحة": مهلة للفنادق لتوفيق أوضاعها قبل إقرار التصنيف الجديد

كشف عبد الفتاح العاصي، وكيل أول وزارة السياحة، ورئيس قطاع الرقابة على شركات السياحة، أن التصنيف الجديد المقرر تطبيقة على الفنادق لم يتم إصدار القرار الوزاري الخاص به، موضحًا أنه في حالة إقرار التصنيف سيتم إعطاء مهلة للفنادق لتوفيق أوضاعها قبل إقرار التصنيف الجديد.



وأضاف "العاصي" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن التصنيف الجديد سيتم على أساسه وضع الدرجة النجومية الخاصة بكل فندق، كما أنه تم عمل زيارات لفنادق وإعطائها الملاحظات الخاصة بها خاصة في مجال الصحة والسلامة الغذائية، لافتًا إلى أن التصنيف الجديد يهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للسائحين والحفاظ على الجودة للمنافسة مع المقاصد السياحية الأخرى.



وأوضح "العاصي" أنه تم تخفيض الدرجة النجومية لعدد من الفنادق بالقاهرة منذ بضعة أشهر؛ بسبب عدم استفاء الملاحظات التي أخطرت بها لجان التفتيش بالوزارة، طبقًا للنظام القديم المعمول به، لحين إقرار التصنيف الجديد.