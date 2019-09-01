هل يؤثر إلغاء الدولار الجمركي على السلع المستوردة؟

أعلنت وزارة المالية، مساء اليوم الأحد، إلغاء التعامل بسعر الدولار الجمركي ليصبح التعامل على جمارك السلع المستوردة وفقا لسعر الدولار في البنك المركزي بداية من الأول من سبتمبر الجاري.



وقال أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن قرار إلغاء الدولار الجمركي والتعامل بالسعر الحر لن يكون لها تأثير على الإطلاق خلال الفترة المقبلة.



وأكد "الجزايرلي" في تصريحات لـ"الدستور" أن الدولار الجمركي لا نستخدمه منذ فترة على الصناعات الغذائية التي نستوردها، لذا لن تتأثر بالإلغاء.



وكان سعر الدولار الجمركي الذي تحدده وزارة المالية يستخدم في تحديد قيمة الرسوم الجمركية على السلع التي يتم استيرادها من الخارج، وبعد إلغاء الدولار الجمركي سيتم تحديد هذه الرسوم وفقا لسعر الصرف الحر المعلن من البنك المركزي.