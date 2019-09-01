معلول وديانج يغيبان عن مران الأهلي لانضمامهما لمنتخبي تونس ومالي

غاب الثنائي علي معلول وأليو ديانج، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم الأحد على ملعب التتش، استعدادا لمواجهة فريق كانو سبورت التي تقام يوم 14 سبتمبر الجاري بغينيا الاستوائية، وذلك في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا.



جاء غياب الثنائي عن مران اليوم بسبب سفرهما إلى بلادهما للانضمام لمنتخبي تونس ومنتخب مالي الأوليمبي، كما شهد المران استمرار غياب جيرالدو المتواجد مع منتخب أنجولا، وغياب لاعبي الفريق المنضمين للمنتخب الأوليمبي.



وأدى رامي ربيعة، مدافع الفريق، جلسة علاج طبيعي مساء اليوم، وذلك ضمن البرنامج الذي يخضع له لتجهيزه للعودة من جديد إلى المشاركة الجماعية.



وكان ربيعة اشتكى من إصابة عضلية خلال مشاركته في مباراة "اطلع بره" التي أقيمت ببرج العرب في إياب الدور التمهيدي بدوري أبطال إفريقيا.



كما أدى محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق، جلسة في "الجيم"، وأجرى تدريبات تأهيلية خفيفة للتخلص من حالة الإجهاد العضلي، على أن يعود غدا للمشاركة بصورة طبيعية في مران الفريق الجماعي.



وواصل كريم "نيدفيد" لاعب وسط الفريق، تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي، حيث أدى جلسة علاج طبيعي وجلسة في "الجيم"، وذلك على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.



ويخضع "نيدفيد" لبرنامج علاجي وتأهيلي بعد خضوعه لجراحة غضروف الركبة بألمانيا، ويقوم اللاعب بتنفيذ برنامج محدد وضعه الخبير الألماني الذي أجرى له الجراحة.

