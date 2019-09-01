يوفنتوس يسابق الزمن للتعاقد مع لوفرين

تحاول إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي التعاقد مع قلب دفاع خلال الساعات المقبلة، لتعويض القائد جورجيو كيليني، الذي سيغيب لمدة 6 أشهر على الأقل بسبب إصابة الرباط الصليبي.



وتسابق إدارة اليوفي الزمن لإتمام صفقة ضم لوفرين، إذ سيغلق باب الانتقالات الصيفية في إيطاليا الإثنين 2 سبتمبر، أي بعد نحو 24 ساعة.



شبكة "سكاي سبورتس" إيطاليا أكدت أن يوفنتوس يعمل حاليا على ضم بديل ليكيليني، ودخل في مفاوضات جادة مع الكرواتي ديان لوفرين لاعب ليفربول لضمه خلال الساعات المقبلة.



وكان كيليني تعرض لإصابة بالرباط الصليبي في تدريبات فريقه قبل مواجهة نابولي الإيطالي التي انتهت لصالح فريقه بنتيجة 4-3، ليكتفي بمشاهدة المواجهة من المدرجات كمشجع، مستندا على عكازين.



وفي المقابل فقد ديان لوفرين مكانه بالتشكيلة الأساسية لليفربول لصالح الثنائي فيرجيل فان دايك وجويل ماتيب، ليقترن اسمه في الفترة الأخيرة بالرحيل عن الريدز.



ويأمل يوفنتوس بإقناع اللاعب بالانتقال لصفوفه خلال الساعات المقبلة، خاصة أنه من المتوقع تمسك بايرن ميونيخ بلاعبه جيروم بواتينج، الذي يعد هدفا أيضا بالنسبة لإدارة اليوفي.



يذكر أن لوفرين صاحب الـ30 عاما لم يخض أي مباراة مع ليفربول هذا الموسم، بعد أن لعب الفريق 4 مباريات في البريمييرليج وواحدة في السوبر الأوروبي، لذا يسعى للرحيل بحثا عن فرصة للمشاركة في المباريات.



ومنذ انضمامه لليفر في صيف 2014 قادما من ساوثهامبتون، شارك المدافع الكرواتي في 170 مباراة مع الفريق بمختلف المسابقات، سجل خلالها 7 أهداف، وحقق لقبا وحيدا هو دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.