أمل رمزي: قرارات الهيئة العليا صدرت من أجل لم شمل العائلة الوفدية

قالت أمل رمزي، رئيس اللجنة النوعية للسياحة بحزب الوفد، ومساعد رئيس الحزب، إن قرارات اجتماع الهيئة العليا للحزب الذي عقد اليوم الأحد برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، جاءت من أجل حماية العائلة الوفدية والحفاظ على بيت الأمة.



وأوضحت "رمزي" أن هذه القرارات صدرت من أجل لم شمل العائلة الوفدية والقضاء على المزايدين والمشككين الذين يريدون هدم الحزب ولكن هذا لن يحدث بفضل أبناء الوفد المخلصين ورئيسه الذي يحرص كل الحرص على مصلحة الوفد والوفديين.



وأكدت "رمزي" أن القرارات التي صدرت اليوم جريئة من أعضاء الهيئة العليا للحزب للحفاظ على وحدة الصف خاصة أن حزب الوفد الآن بفضل جهد المستشار بهاء الدين أبو شقة وجميع مؤسسات الحزب أصبح لاعبًا أساسيًا على الساحة السياسية وأصبح له تواجد قوي في جميع المجالات.



وقررت الهيئة العليا لحزب الوفد، في اجتماع عقدته مساء اليوم الأحد، بموافقة الأغلبية المطلقة للحضور، تجديد الثقة بالإجماع في رئيس الحزب وسياساته، وتجديد التفويض السابق لرئيس الحزب باتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الحزب، والتصديق على إسقاط السيد البدوي، وفصل ثلاثة أعضاء خرجوا على الالتزام الحزبي بالانضمام إلى تشكيل غير مشروع تحت مسمى جبهة تصحيح المسار، وفصل كل من حضر الاجتماع الذي عقده السيد البدوي يوم 8 أغسطس وإمهالهم أسبوع لتأكيد التزامه الحزبي.