علاء عابد: زيارة السيسي للكويت تؤكد عمق العلاقات بين البلدين

أكد النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن زيارة الرئيس السيسي إلى الكويت، وهي الثالثة له منذ توليه الرئاسة في يونيو 2014، في وقت تشهد العلاقات الثنائية بين البلدين تناميا ملحوظا في مختلف المجالات، حيث كانت الزيارة الأولى للرئيس السيسي إلى الكويت في الخامس من يناير 2015، بينما كانت زيارته الثانية في السابع من مايو 2017.



وأضاف "عابد" فى بيان له أصدره منذ قليل أن الرئيس السيسي، دائمًا حريص على تدعيم وترسيخ أواصر العلاقات المتبادلة بين البلدين سواء في التجارة، والاقتصاد، فضلا عن توسيع آفاق جديدة للاستثمار، والعمل على جذب المستثمرين بين دولة مصر ودولة الكويت مشيدا بتطابق وجهتى نظر الرئيس السيسى والشيخ صباح الأحمد أمير دولة الكويت الشقيقة تجاه جميع القضايا العربية والإقليمية والدولية واهمية مواجهة المشكلات الراهنة داخل المنطقة العربية.



وقال النائب علاء عابد، إن الرئيس السيسى كان واضحا وحاسما فى حديثه عن أن الأمن الكويتي والأمن الخليجي هو من أمن مصر وأن مصر حريصة على تحقيق الأمن الكويتي والأمن الخليجي، مشيرا إلى أن حفاوة الاستقبال من الكويت قيادة وحكومة وشعبا بالرئيس السيسى هى دليل قاطع على العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين القاهرة والكويت وأن هذه العلاقات يجب أن تكون نموذجا يحتذى به بين الأشقاء العرب.