بعثة مصر في دورة الألعاب الأفريقية تعود إلى القاهرة

عاد الي القاهرة مساء اليوم بعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية الثانية عشرة برفقة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وأعضاء اللجنة الأولمبية المصرية ورؤساء الاتحادات الرياضية.



ووصل الي القاهرة الفوج الأخير والأكبر من أعضاء ولاعبي البعثة المصرية بعد أن فازوا بلقب الدورة وحققوا أكبر عدد من الميداليات برصيد 273 ميدالية متنوعة، بواقع 102 ميدالية ذهبية و98 ميدالية فضية و73 ميدالية برونزية.