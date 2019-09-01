فرنسا: نتابع بقلق تبادل إطلاق النار على الحدود اللبنانية الإسرائيلية

أكدت وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس تتابع بقلق تبادل إطلاق النار على جانبي الحدود اللبنانية الإسرائيلية.



ودعت الخارجية الفرنسية ـ في بيان نقلته قناة (سكاي نيوز)، اليوم الأحد ـ الجميع إلى تحمل مسؤولية العودة السريعة إلى الهدوء في لبنان.



وفي السياق ذاته، أشارت الخارجية الفرنسية إلى أنها على اتصال دائم بجميع الفرقاء في لبنان.