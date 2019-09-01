فرنسا: نتابع بقلق تبادل إطلاق النار على الحدود اللبنانية الإسرائيلية
الأحد 01/سبتمبر/2019 - 08:42 م
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أكدت وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس تتابع بقلق تبادل إطلاق النار على جانبي الحدود اللبنانية الإسرائيلية.
ودعت الخارجية الفرنسية ـ في بيان نقلته قناة (سكاي نيوز)، اليوم الأحد ـ الجميع إلى تحمل مسؤولية العودة السريعة إلى الهدوء في لبنان.
وفي السياق ذاته، أشارت الخارجية الفرنسية إلى أنها على اتصال دائم بجميع الفرقاء في لبنان.
ودعت الخارجية الفرنسية ـ في بيان نقلته قناة (سكاي نيوز)، اليوم الأحد ـ الجميع إلى تحمل مسؤولية العودة السريعة إلى الهدوء في لبنان.
وفي السياق ذاته، أشارت الخارجية الفرنسية إلى أنها على اتصال دائم بجميع الفرقاء في لبنان.