إضراب عمال الخدمات الأرضية في "كيه إل أم" الهولندية للطيران عن العمل

يعتزم عمال الخدمات الأرضية بالخطوط الجوية الملكية الهولندية(كيه إل إم) القيام بإضراب غدا من المتوقع أن يعطل الرحلات الجوية في مطار شيفول (سخيبول) بأمستردام، أحد المطارت الأكثر ازدحاما في أوروبا.

وقالت شركة الطيران إن الإضراب الذي سيستمر ساعتين ابتداء من الساعة 8 صباحا "من المرجح بشدة" أن يتسبب في تعطيل شركات الطيران التي تشكل جزءا من تحالف "سكاي تيم"، بما في ذلك الخطوط الجوية الفرنسية وترانسافيا ودلتا إيرلاينز.

ونصحت الشركة المسافرين بمتابعة موقعها الإلكتروني للحصول على المزيد من المعلومات، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج.

وقالت نقابة العمال الهولندية "إف إن في"، إن 15 ألف من عمال الخدمات الأرضية في الخطوط الجوية الملكية الهولندية يطالبون بزيادة الأجور بنسبة 4 % وبالمزيد من العقود الثابتة وأنماط أكثر ملاءمة في دوام العمل.

وتتفاوض نقابةالعمال مع الإدارة منذ شهور حول اتفاق عمل جماعي جديد.

وعرضت الشركة زيادة في الأجور بنسبة 2 % وصفهتا النقابة بأنها غير كافية. وقالت الخطوط الجوية الهولندية إن عرضها الأخير للموظفين يجعل الإضراب غير مبرر.

ويسافر حوالي 80 مليون مسافر سنويا عبر مطار شيفول (سخيبول) الذي يعد مركزا رئيسيا للنقل بين الرحلات الجوية الإقليمية والعابرة للقارات.