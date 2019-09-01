حمش: صور"الدستور" للمعدات لطحن 150 ألف طن نفايات بها ذهب

أكد مسئول بشركة حمش للذهب في تصريحات خاصة، ردًا على ما نشره "الدستور" أمس السبت بشأن صور تجهيزات مصنع الذهب الجديد في المنجم، أن الصور التى حصل عليها "الدستور" من موقع المنجم هي صور لمعدات طحن سيتم استخلاص الذهب من نحو 150 ألف طن نفايات حاملة للذهب، لم يتم طحنها حتى الآن، بالإضافة إلى أن هذه المعدات للإنتاج التجريبي فقط، ولم تكن هذه المعدات ضمن خطة العمل في المصنع الجديد.



وأوضح المسئول، أن معدات المصنع الجديد تم شحنها، وهى حاليًا قادمة من بولندا، ومنها الطواحين الرئيسية، مشيرًا إلى أنه ستتم عملية استخلاص الذهب عن طريق تنكات الإذابة.



وكان "الدستور" حصل على أول صور من موقع منجم "حمش" للذهب، غرب مدينة مرسى علم بطريق إدفو - مرسى علم، في الصحراء الشرقية، أثناء الاستعدادات الأولية لعمل مصنع للذهب بالمنجم.



وتعمل وزارة البترول والثروة المعدنية حاليًا على الانتهاء من اللائحة التنفيذية، لتعديلات قانون الثروة المعدنية، على أن تنتهي منه قبل نهاية 2019.