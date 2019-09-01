إنتر ميلان يصر على التخلص من إيكاردي

تشهد الساعات القليلة المتبقية من فترة الانتقالات الصيفية، انتقالًا غير متوقعًا لماورو إيكاردي، مهاجم إنتر ميلان.



وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن هناك مفاوضات بين فالنسيا وإنتر ميلان، للحصول على خدمات إيكاردي على سبيل الإعارة.



ويقود المفاوضات الوكيل البرتغالي خورخي مينديز، والذي تربطه علاقة قوية ببيتر ليم رئيس فالنسيا.



ويحرص إنتر ميلان على التخلص من إيكاردي هذا الصيف، في ظل المشاكل المستمرة بينه وبين إدارة النادي، والتي عادة ما تؤثر على استقرار الفريق.



ويأتي الانتقال المرتقب لإيكاردي إلى فالنسيا، رغم اهتمام يوفنتوس ونابولي، إلا أن إدارة النيراتزوري، لا ترغب في تقوية صفوف منافسيه على لقب الكالتشيو.