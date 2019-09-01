أحمد موسى: حزب الله يقود المنطقة إلى حافة الحرب مع إسرائيل (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن حزب الله اللبناني يقود المنطقة إلى حافة الحرب مع إسرائيل، ويكرر الآن ما فعله في عام 2006.



وأشار "موسى"، خلال تقديم برنامج "على مسؤوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إلى أن حزب الله ضرب مواقع عسكرية إسرائيلية، وأعلن أنه أحدث إصابات في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأن قائد المنطقة العسكرية الشمالية قتل.



ولفت إلى أن إسرائيل تنفي وقوع أي خسائر أو إصابات.



وتساءل" موسى": "من صاحب القرار في لبنان؟ حزب الله ليس دولة داخل لبنان، وقرار الحرب يجب أن يكون في يد الرئيس".



وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاء العمليات القتالية مع حزب الله اللبناني، وأنه في حالة تأهب واستعداد.



وأفادت فضائية "إكسترا نيوز"، بأن الجيش ألغى القيود التي فرضها على المدنيين قرب الحدود اللبنانية،



وأجرت قوات اليونيفل، الاتصالات اللازمة مع الجانبين اللبناني والإسرائيلي في محاولة لمنع أي تصعيد وتستطلع حقيقة ما حصل على الأرض، كما دعت لضبط النفس في لبنان، ووقف التصعيد.



كان الجيش الإسرائيلي، أعلن عن إطلاق النار ردًا على استهداف مواقع له من لبنان، وقالت قناة "إكسترا نيوز" نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية، إن القوات الخاصة الإسرائيلية، استهدفت موقعًا يبعد كيلو مترا عن الحدود مع لبنان.



فيما أعلن "حزب الله" اللبناني، منذ قليل، أنه استهدف مركبة عسكرية إسرائيلية في مستوطنة "أفيفيم"، حسبما نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.



واستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، مناطق داخل مزارع شبعا جنوب لبنان، ما أدى إلى اندلاع حرائق بها، حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية.