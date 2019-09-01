فيدرر يتخطى جوفين إلى دور الثمانية في فلاشينج ميدوز

واصل النجم السويسري المخضرم روجيه فيدرر مسيرته الناجحة في منافسات فردي الرجال ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس (فلاشينج ميدوز) آخر بطولات جراند سلام الأربع الكبرى لهذا الموسم، بعدما تأهل لدور الثمانية في المسابقة اليوم الأحد.



ولم يجد فيدرر، المصنف الثالث للبطولة، أدنى معاناة في اجتياز عقبة منافسه البلجيكي ديفيد جوفين، بعدما تغلب عليه بثلاث مجموعات نظيفة في الدور الرابع للبطولة.



وفاز فيدرر (38 عاما) بنتيجة 6 2 و6 2 و6 0 على جوفين، ليضرب موعدا في دور الثمانية مع الفائز من لقاء البلغاري جريجور ديميتروف والأسترالي أليكس دي مينار.