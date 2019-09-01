القائم يلعب دور البطل في تعادل روما ولاتسيو

تعادل روما مع غريمه لاتسيو، بنتيجة (1-1)، في الديربي الذي جمعهما مساء اليوم الأحد، على ملعب الأوليمبيكو، ضمن مباريات الأسبوع الثاني من الدوري الإيطالي.



سجل ألكسندر كولاروف هدف روما من ركلة جزاء بالدقيقة 17، وعادل لويس ألبيرتو النتيجة للاتسيو في الدقيقة 58، من زمن المباراة التي لعب فيها القائم والعارضة دور البطولة.



ورفع لاتسيو رصيده إلى 4 نقاط، بينما رفع روما رصيده إلى نقطتين.



