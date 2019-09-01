ستراسبورج يتعادل مع موناكوفي الدوري الفرنسي

تعادل فريق ستراسبورج أمام ضيفه موناكو بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد بملعب "المينو" ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم.



وسجل اللاعب الجزائري إسلام سليماني هدفي موناكو في الدقيقتين 11 و40، وأحرز لفريق ستراسبورج كل من المدافع كيني لالا في الدقيقة 39 من ركلة جزاء، والصربي ستيفان ميتروفيتش في الدقيقة 84.



وبهذا التعادل، رفع ستراسبورج رصيده إلى 3 نقاط في المركز الـ 16، وأصبح رصيد موناكو نقطتين في المركز الـ 19.