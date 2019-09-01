مدرب الإسماعيلي الجديد يصل القاهرة

وصل منذ قليل المدير الفني الجديد للإسماعيلي، الصربي ميودراج يسيتش، مطار القاهرة، لقيادة الفريق الأصفر في الموسم الجديد.



وتعاقد الدراويش مع ميودراج لمدة موسم قابل للتجديد، براتب شهري 24 ألف دولار.



ومن المنتظر أن يقود المدرب مران الإسماعيلي، بداية من الغد على ستاد الإسماعيلية.



وتقدم محمود جابر، باستقالته مؤخرا من تدريب الفريق.

