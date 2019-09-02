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والد ميجان ماركل: ابنتى تبعدنى عن حياتها لأنها كاذبة

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 05:19 ص
جريدة الدستور
سلمى بدر
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نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تصريحات لوالد دوقة سايكس الأميرة "ميجان ماركل"، انتقد فيها استبعاده عن حياتها، متهمها بالكذب حول كيفية تأمينها المال لدراستها الجامعية.

وقال "توماس ماركل"، المقيم في المكسيك: "إنه لم يحصل أي اتصال مع ابنته وزوجها الأمير هاري منذ تخلفه عن حضور زواجهما في عام 2018، كنت آمل الحصول على صورة لحفيدي "آرتشي"، لكن الأمر لم يحصل حتى الآن".

وأضاف: "أنا لم أرافق ابنتي خلال زواجها في قصر ويندسور بسبب مشاكل صحية وفضيحة نشر صور لي بالاتفاق مع الباباراتزي، فلم يكن هناك مشكلة بيني وبين ميجان حتى فترة قصيرة، لم أتحدث عن الموضوع، لأن ميجان كانت حامل بآرتشي لكنني أقوله الموضوع وأثيره الآن لأن أجهزتهما تستمر بحجبي عن حياتها".

وتابع: "أشعر أحيانا أن الناس يظنون بأنني لا أحب ابنتي، أنا أحبها كثيرا وأمنيتي الكبرى هي أن أضع صورة آرتشي في إطار بمنزلي، فأنا أشعر بخيبة أمل لعدم تمكني من رؤية حفيدي آرتشي".

وانتقد توماس ماركل تصريحات كانت قد أدلت بها ابنته ميجان، خلال زيارة لها مع الأمير هاري إلى "فيجي" العام الماضي أكدت فيها أنها دفعت شخصيا أقساطها الجامعية في الولايات المتحدة، وقال إن هذا الأمر غير صحيح بالمرة، وقال: "أنا دفعت كل أقساطها ولدي الوثائق المصرفية التي تثبت ذلك، لقد سئمت الأكاذيب وسئمت استبعادي من حياتهم، لطالما تحملت مسؤولياتي كأب".

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