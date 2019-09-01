تعادل روما ولاتسيو في الدوري الإيطالي

تعادل فريق روما مع ضيفه لاتسيو بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد بملعب "الأوليمبيكو"، ضمن لقاءات الأسبوع الثاني من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.



سجل ألكسندر كولاروف هدف روما من ركلة جزاء بالدقيقة 17، وعادل لويس ألبيرتو النتيجة للاتسيو في الدقيقة 58 من عمر المباراة.



ورفع لاتسيو رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني.. بينما أصبح رصيد روما نقطتين في المركز الـ 11 بجدول ترتيب "الكالتشيو".