نائب الرئيس الأمريكي: واشنطن ستواصل دعم أوكرانيا

قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس اليوم الأحد، إن واشنطن ستستمر في دعم أوكرانيا، بعد لقائه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وارسو.



وواشنطن حليف رئيسي لكييف وقد فرضت عقوبات على روسيا لضمها شبه جزيرة القرم في عام 2014 ولدعمها انفصاليين موالين لموسكو في شرق أوكرانيا.

ويزور بنس وزيلينسكي وارسو للمشاركة في إحياء ذكرى مرور 80 عاما على اندلاع الحرب العالمية الثانية.

