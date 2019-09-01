سموحة يتعادل وديا مع أبو قير

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة مع فريق أبو قير للأسمدة 1-1، في المباراة الودية التى جمعت الفريقين مساء اليوم على ستاد الإسكندرية.



وحرص الجهاز الفني لسموحة بقيادة حسام حسن على إشراك معظم عناصر الفريق للوقوف على مستواهم الفني والبدني ومدى قدرتهم على استيعاب فكره وتطبيق طريقته قبل بداية الموسم الجديد.



وبدأ سموحه التسجيل في الدقيقة الثانية من المباراة عن طريق الوافد الجديد لونارد وانجا، وأدرك أبوقير للأسمدة التعادل بالشوط الثاني.

