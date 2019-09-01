فرانكفورت يقلب الطاولة على دوسلدورف.. وبريمن يجتاز أوجسبورج بالدوري الألماني

حول آينتراخت فرانكفورت تأخره صفر 1 أمام ضيفه فورتونا دوسلدورف إلى انتصار ثمين 2 1 اليوم الأحد،في ختام المرحلة الثالثة لبطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا)، التي شهدت فوز فيردر بريمن 3 2 على ضيفه أوجسبورج.

وارتفع رصيد فرانكفورت إلى ست نقاط في المركز السابع، في حين تجمد رصيد دوسلدورف، الذي تكبد خسارته الثانية على التوالي في المسابقة، عند ثلاث نقاط في المركز الثاني عشر.

انتهى الشوط الأول بتقدم دوسلدورف بهدف جاء عن طريق لاعبه روين هيننينجز في الدقيقة.36

وفي الشوط الثاني، شدد فرانكفورت من هجماته، ليحرز لاعبه باس دوست هدف التعادل في الدقيقة 57، فيما سجل البرتغالي جونسالو باسيينسيا هدف الفوز القاتل في الدقيقة.86

وحقق فيردر بريمن انتصاره الأول في البطولة هذا الموسم، بعدما حقق فوزا ثمينا ومثيرا 3 2 على ضيفه أوجسبورج في وقت سابق اليوم.

وحصد بريمن أول ثلاث نقاط في مسيرته بالبطولة خلال الموسم الحالي بعد خسارته في أول مباراتين، ليرتقي إلى المركز الثالث عشر، فيما توقف رصيد أوجسبورج، الذي مازال عاجزا عن تحقيق أي فوز حتى الآن، عند نقطة واحدة في المركز السادس عشر (الثالث من القاع).

وتقدم بريمن مبكرا بهدف عن طريق نجمه الياباني يويا أوساكو في الدقيقة السادسة، لكن روبن فارجاس أدرك التعادل سريعا لأوجسبورج في الدقيقة.12

وأعاد جوشوا سارجنت التقدم لبريمن من جديد بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 21، قبل أن تتضاعف معاناة أوجسبورج الذي اضطر للعب بعشرة لاعبين إثر طرد لاعبه السويسري ستيفان ليشتستاينر في الدقيقة.34

ورغم النقص العددي، أحرز فارجاس هدف التعادل لأوجسبورج في الدقيقة 46، غير أن أوساكو ارتدى ثوب الإجادة، بعدما سجل هدف الفوز الثمين لبريمن وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة.67