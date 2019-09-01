هل يهوي أقوى اقتصاد في أوروبا قبل نهاية 2019؟ (فيديو)

أثارت حالة الركود الكبيرة التي ضربت الاقتصاد الألماني، تساؤلات عديدة حول احتمالية انهيار أقوى اقتصاد في أوروبا قبل نهاية عام 2019.

وتراجعت صادرات ألمانيا واقترب الاقتصاد الألماني من الانكماش في الربع الثاني من عام 2019، بالإضافة إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 01%، في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وسجلت الحكومة الألمانية نسبة نمو تقدر بـ 2.2 %في عام 2017، مقابل 1.4 % في عام 2018، بينما تراجع الاقتصاد بشكل كبير لتسجل الحكومة الألمانية نسبة نمو .5 % في 2019 ، وهو ما يعد مؤشرًا للانكماش الاقتصادي.

فيما كشفت تقارير إعلامية، أن أعمال الرشوة والفساد تكلف الاقتصاد الألماني 400 مليار يورو سنويًا، ولم تتخذ ألمانيا إجراءات كافية لمحاربة الفساد.