شكري والحريري يبحثان هاتفيًا آخر مستجدات الوضع في لبنان

صرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن وزير الخارجية سامح شكري أجرى اتصالًا تليفونيًا مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، للتشاور حول آخر مستجدات الوضع في لبنان وخاصةً في ظل التصعيد الذي شهدته الساعات الماضية على الحدود الجنوبية للبنان.



وأشار حافظ إلى أن شكري أكد خلال الاتصال حرص مصر على الاستقرار في لبنان، موضحًا أن الاتصال جاء في إطار جهود مصرية حثيثة مع كافة الأطراف المعنية لاحتواء التوتر الحالي، ومنع تدهور الوضع اﻷمني، انطلاقًا من مسئولية مصر التاريخية ودورها المعروف للحفاظ على السلم والاستقرار في المنطقة. كما أكد حافظ أن مصر مستمرة في متابعة الوضع عن كثب والتواصل مع كل اﻷطراف المعنية للحفاظ على الاستقرار في لبنان وتجنيب المنطقة أي أزمات إضافية.