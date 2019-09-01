آكل لحوم البشر الشهير يصبح طباخًا

أصبح المجرم البريطاني، جريم فيشر، الذي خنق جارته وأكل لحمها، طباخا في أقدم مستشفى للأمراض النفسية في المملكة المتحدة.



ويقضي فيشر، الذي أُعلن أثناء المحاكمة أنه مصاب بأمراض عقلية، مدة عقوبته في مستشفى برودمور، ويحتوي المستشفى على القتلة المتسلسلين، وهو المشفى الذي حبس فيه الشقيقتان التوأم جنيفر وجون المعروفتان عالميا بـ"التوأم الصامت"، وهما التوأم اللذان اتفقا منذ الطفولة بأن ينأيا بنفسيهما عن العالم الخارجي ويتحدثا مع بعضهما البعض فقط بلغة خاصة، وشاركتا في أعمال تخريب وحرق في 1982، وأصبحت الأختان التوأم أصغر نزيلتين في مستشفى للأمراض النفسية في "برودمور"، بحسب صحيفة ميرور.



واعترف فيشر أنه يحب الطهي وخاصة المعجنات والفطائر الإنجليزية والبسكويت بالزنجبيل والليمون. بالإضافة إلى ذلك، يحب فيشر طهي كاري الدجاج، وكان طبقه المفضل هو الخبز التوست مع الجبن والطماطم والبصل المخبوز في الفرن.



وخنق فيشر جارته، كلير ليتشفورد، البالغة من العمر 40 عامًا، في عام 1998، في مدينة هاستينجز في مقاطعة إيست ساسكس. بعد ذلك، قطع لحمة يدها وأكلها، وبعد ثمانية أيام، قام بخنق باريل أوكونور البالغة من العمر 75 عامًا، التي كانت تعيش في مكان قريب، وتم العثور عليها ميتة في المنزل.



واكتشف أنه كان مسئولًا عن هذه الجرائم في عام 2008، بعدما كان في مستشفى برودمور لهجومه بسكين على طالبين إسبانيين بغرض الاغتصاب.