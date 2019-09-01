"تجميد البويضات".. طبيب يكشف أهمية ودواعي العملية (فيديو)

كشف الدكتور أحمد عارف، أخصائي أمراض النساء والتوليد، أهمية تجميد البويضات، للنساء، لتحافظ بقدرتها على الحمل في سن متأخرة.



وقال "عارف"، خلال لقائه في برنامج "حديث المساء"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إن البويضات تتعرض للتلوث البيئي وتختلف قوة خصوبتها باختلاف عمر المرأة، موضحًا أن المرأة تولد ولديها 2 مليون بويضة، وعندما تصل الفتاة لمرحلة البلوغ يكون لديها نصف مليون بويضة، وعند سن 45 سنة يتبقى حوالي 400 بويضة فقط.



وأردف:"عدد البويضات ثابت لا يزيد مع الأيام، على العكس يتعرض للتلوث البيئي، كما أن المبيض ممكن يتعرض لمشاكل صحية أيضًا عند التعرض للإشعاع والكيماوي إذا أصيبت المرأة بسرطان".



وأوضح أنه في حالات تأخر سن الزواج، أو الإصابة بالسرطان، فإن الحل الأمثل أمام المرأة هو تجميد بويضاتها لتتمكن من الإنجاب في وقت لاحق.



وأثارت فتاة تُدعى ريم مهنا، مسألة تجميد البويضات، بعدما أعلنت عبر صفحاتها على "فيسبوك"، أنها قامت بتجميد بويضاتها، نظرا لتأخر زواجها، وأنها لا تعرف متى ستتزوج، فوجدت أن تجميد البويضات سيزيل لديها الخوف من عدم القدرة على الإنجاب.