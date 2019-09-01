الأحد 01 سبتمبر 2019 الموافق 02 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تفاصيل أول تقرير لجودة خدمات المحمول والانترنت في مصر

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 07:10 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
طارق عتمان
طباعة
أصدر اليوم المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات، التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تقريره الأول حول جودة خدمات الصوت والإنترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة في مصر؛ ويأتى ذلك في إطار حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علي تحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين.

وتم اجراء اختبارات جودة الخدمة، خلال شهر يوليو الماضي، لما يقرب من ٢٣٠٠٠ كيلو متر، من المناطق المأهولة بالسكان في جمهورية مصر العربية، والمقسمة إلى ما يقرب من ١١٠ منطقة، وطريق رئيسي ومحاور وأماكن استراتيجية، تشمل 80 منطقة، و30 طريق ومحور ومركز لتجمعات المواطنين؛ حيث تتم القياسات لخدمات الصوت والبيانات، بإجراء عشرات الآلاف من المكالمات الاختبارية بالإضافة إلى اختبارات خدمات البيانات للمحمول.

وتم تقييم جودة الخدمة للصوت والبيانات، وفقًا لعدد من المعايير العالمية، المتعارف عليها لجودة الخدمة؛ حيث تم تقييم جودة الخدمات الصوتية، وفقا لمعايير عديدة، أهمها قياس معدل عدم بدء المكالمات، ومعدل انقطاع المكالمات، وجودة الصوت؛ فيما تم تقييم جودة اختبارات خدمات البيانات للمحمول وفقا لمعايير أهمها سرعة تنزيل البيانات وتحميلها.

وأوضح التقرير في نتائج تقييم الخدمات الصوتية ما يلي: -

- بلغ عدد المناطق المتأثرة بمشاكل جودة الخدمات الصوتية لشركة فودافون عدد (٣١) منطقة، ولشركة اتصالات عدد (٦٤) منطقة، ولشركة اورانح عدد (٧٤) منطقة، ولشركة we عدد (٨٠) منطقة.

- تتركز مشاكل عدم بدء المكالمات في القاهرة والجيزة مع شركتي we واتصالات، وتزداد في مناطق الصعيد والقناة مع شركة اورانج.

- تظهر مشاكل عدم اكتمال المكالمات بشكل ملحوظ مع شركة فودافون في الدلتا.

- تظهر مشاكل جودة صوت المكالمات في جميع أنحاء الجمهورية مع شركة we تليها شركة اورانج.

فيما أظهر التقرير أن خدمات البيانات على مستوى مقبول على جميع الشبكات مع تميز واضح لشركة اورانج في سرعة تنزيل وتحميل البيانات.

هذا ويأتي تقرير جودة الخدمة بعد فترة توقف استمرت أكثر من سنة، قام خلالها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتعاقد مع شركة "رود أند شوارتز" الألمانية؛ لإقامة مركز تقني لقياس جودة الخدمة باستثمارات بلغت ٥٠ مليون جنيه؛ للحصول على تقارير تفصيلية ذات مرجعية عالمية؛ حيث تعد الشركة الألمانية من أكبر الشركات الدولية في مجال قياس جودة خدمات الاتصالات في العالم، وعضو فاعل في المنظمات الدولية المتخصصة في مجال قياسات الجودة.

وفي إطار العمل على تحقيق الشفافية، تم نشر تقرير جودة الخدمة على الموقع الخاص بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشكل مبسط، لاطلاع المواطنين على مستوى جودة الخدمة المقدمة من شركات الاتصالات في جميع أنحاء مصر، ومساعدتهم في الحصول على معلومات عن تقييم الشبكات في مواقع تواجدهم، من خلال خريطة تفاعلية نشرت على موقع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

ويعكس التقرير الوضع الحقيقي لخدمات الاتصالات؛ حيث تم تحديد عدد كبير من المشاكل في المناطق التي تم قياسها بالمقارنة بالتقارير التي صدرت سابقا؛ ويقوم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بعد نشر التقرير بإخطار الشركات بتفاصيل المخالفات التي تم رصدها في التقرير ومناطق حدوثه، وتحديد مهلة للشركات لحل المشاكل المشار إليها؛ وفي حال عدم حلها خلال ثلاثة أشهر وفقا لشروط وأحكام الترخيص الممنوح للشركات يقوم الجهاز بتطبيق لائحة الجزاءات.

الجدير بالذكر، أن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، افتتح المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات، بمقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في يوليو الماضي؛ وذلك لمواكبة المعايير الدولية لقياسات جودة خدمات الاتصالات.

ويقدم الموقع الخاص بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات tra.gov.eg خريطة توضيحية على مستوى الجمهورية لجودة خدمات الصوت والإنترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة في مصر.

موضوعات متعلقة

منذ أقل من ساعتين

الخطيب يطالب "رانيا علواني" بالتزام الصمت

منذ حوالي 18 ساعة

"التربية والتعليم": أى كلام عن تأجيل الدراسة غرضه البلبلة

منذ حوالي 3 ساعات

تحذير من السكتة الدماغية.. 7 أعراض لا تتجاهلها

منذ حوالي 9 ساعات

استقرار سعر الدولار بمستهل التعاملات اليوم

ads

الصور

image description

شاهد.. 20 صورة من جنازة والدة أحمد نظيف

image description

دينا الوديدي ومحمد حسن يتألقان في حفل محكى القلعة

image description

بيراميدز يعبر إلى نصف نهائى الكأس بثنائية أمام حرس الحدود

image description

بالصور.. إغلاق 5 مراكز طبية كبرى في الأقصر

image description

"سارة الرياني" فتاة تربي العقارب والثعابين في غرفتها (صور)

الأكثر قراءة

مصدر أمنى يكشف تفاصيل جديدة حول الشاب المتهم بقتل أمين شرطة فى الزمالك

فى غياب الشخصيات العامة.. "نظيف" يشيع جثمان والدته (فيديو)

الخطيب يطالب "رانيا علواني" بالتزام الصمت

شهادات حيّة من أصدقائها.. «إسراء غريب» من تكون؟

أيام زمان

"تزوج 13 مرة وأرملة الهجان سلبته أمواله"..ماذا تعرف عن "الدنجوان المقاتل" إيهاب نافع؟

لماذا يطلق المصريون على الجبنة المثلثات اسم "نستو"؟ (فيديو)

كاميليا "أيقونة الجمال".. ماتت محترقة وتصارع عليها الدنجوان والملك فاروق

"الواسطة" قضت على أحلام تحية كاريوكا.. و"الفرنسية" أنقذتها

الصحة

الأعراض الأولى لمرض السكري

تحذير من السكتة الدماغية.. 7 أعراض لا تتجاهلها

تحذير لغير المدخنين: تجنبوا إغراء السجائر الإلكترونية

اكتشاف جديد يمهد الطريق لكشف مبكر عن النوع 1 من السكرى

الرئيس نيوز

"نريد هذا الشخص".. قصة أول طلب للقذافي من مصر بعد ثورة 1 سبتمبر

خبير بمركز الأهرام: زيارة "آبي أحمد" لإسرائيل لا تعني عودتها لأفريقيا

متحدث البرلمان: قمة "السيسى والصبّاح" أكدت موقف مصر الحاسم تجاه الخليج

"الحريري" يطالب أمريكا وفرنسا بالتدخل لوقف التصعيد الإسرائيلي ضد لبنان

منوعات

آكل لحوم البشر الشهير يصبح طباخًا

اكتشاف مادة غامضة تشبه الهلام على الجانب البعيد من القمر

"دراجة السماء" تتحدى القطار الأفعواني المخيف في اليابان

دراسة تكشف العلاقة بين الزواج والسكتة الدماغية

كشكول

وزير التموين يشيد بجودة وأسعار منتجات "أهلا مدارس"

18 جامعة تشارك في مسابقة الطالب المثالي بأسبوع شباب الجامعات

٥٤ طالبا يتنافسون في مسابقات دوري المعلومات بالأسبوع الثاني لمتحدي الإعاقة بالمنوفية

بالصور.. وزير التموين ومحافظ القاهرة يفتتحان معرض أهلا مدارس بأرض المعارض

إسلام سياسي

الإخوان يبدأون حربهم على مبادرات السجون الرافضة لهم

هجوم إخواني شرس على قنوات الجماعة في تركيا لانتقادها مرسي

تقارير أمريكية تؤكد عودة داعش باسم جديد في العراق

تحقيق استقصائي يكشف كيف ساهم اردوغان في ولادة داعش


زيت وسكر

كيف يمكنك تنظيم مواعيد نومك؟

بشرى لسكان مدينة سوهاج الجديدة

تعرف على مميزات سجل تجارى القاهرة المميز برمسيس

تفاصيل أول عيادة للإقلاع عن التدخين للمرأة

مقالات الرأي
عمرو خالد
منازل الدعاء إلى لله
سيد عبدالقادر
«أم الديمقراطية» على أسنة الرماح
مؤمن المحمدي
هى دى المشكلة
د.أحمد الخميسى
الغموض الذى يحكم حياتنا
المزيد

الثقافة

فرقة "قصر الغوري" للموسيقى العربية تشدوا بمناسبة العام الهجرى الجديد

ورش فنية وأدبية بثقافة دمياط

فنان تشكيلي: غلق المتاحف الفنية يتسبب في أزمات ثقافية

الثقافة تفتتح أول منفذ لهيئة الكتاب بجامعة بني سويف.. غدًا

صفحتنا ع الفيس بوك