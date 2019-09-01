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تكنولوجيا

الروبوت "فيدور" يشعل المثقب ويمسح يديه بالمنشفة (فيديو)

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 07:10 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قام الروبوت "فيدور" على محطة الفضاء الدولية بتشغيل المثقب ومسح يديه بمنشفة، وذلك تحت سيطرة جهاز التحكم عن بعد لرائد الفضاء ألكسندر سكفورتسوف.

وكان سكفورتسوف في وحدة "زفيزدا" (النجمة) ويتحكم في الروبوت من خلال الهيكل الخارجي. وكان رائد فضاء روسي آخ، أليكسي أوفشينين، بجانب فيدور في وحدة "البحث"، ويراقب تصرفاته.

قام الروبوت أولًا، بتشغيل وإيقاف المثقب وأعطاه لأوفشينين.

بعد ذلك، قام الروبوت "فيدور" بمسح يديه بمنشفة، وقال أوفشينين: "لقد أخذ المنشفة بيده اليمنى، ونقلها إلى اليسرى، وحاكى مسح يديه بالمنشفة وبعد ذلك نقلها من اليسار إلى اليمين".

في السابق، عمل الروبوت مع مفك البراغي ومفاتيح والموصلات الكهربائية المثبتة.

وفشلت المركبة الفضائية الروسية "سويوز" الحاملة للروبوت "فيدور" في الالتحام بمحطة الفضاء الدولي قبل أسبوع، بسبب خلل في عمل نظام التقارب "كورس"، لكن محاولة الالتحام تمت بنجاح يوم الثلاثاء 27 أغسطس.

أوصلت المركبة الفضائية بالإضافة إلى "فيدور" حوالي 670 كيلوغراما من البضائع، بالإضافة إلى ذلك معدات طبية وعلمية، وكذلك صناديق غذائية ومنتجات النظافة الشخصية لأفراد الطاقم.

يذكر أن الروبوت "فيدور" غادر إلى محطة الفضاء الدولية في 22 أغسطس على صاروخ "سويوز أ2.1 " من قاعدة "بايكونور" الفضائية.

ومن المتوقع أن يبقى الروبوت "فيودور" على متن محطة الفضاء الدولية حتى 6 سبتمبرالمقبل.

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