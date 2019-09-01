المصرى يعلن ضم ثنائى الزمالك

نجح مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي في الظفر بخدمات ثنائي الزمالك عماد فتحي وبهاء مجدي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وجاء انتقال الثنائي لصفوف المصري بشكل نهائي وليس على سبيل الاعارة.



وتقلصت فرص مجدي في المشاركة مع الزمالك بعد انضمام عبدالشافي، كذلك عماد فتحي، والذي خرج للإعارة في الموسم الماضي بعد رحيل إيهاب جلال عن تدريب الفريق الأبيض.



ومن المنتظر أن يعلن المصري البورسعيدي بشكل رسمي عن انضمام الثنائي خلال ساعات.



وأصر إيهاب جلال، المدير الفني الحالي للمصري، على الاستعانة بخدمات الثنائي مع الفريق في الموسم الكروي الجديد.