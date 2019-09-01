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هدوء حذر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية إثر توقف القصف

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 07:07 م
جريدة الدستور
وكالات
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تسود حالة من الهدوء الحذر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، بعد أن توقف القصف المتبادل بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي، والذي استمر في وقت سابق الأحد، لمدة ساعتين بشكل متواصل.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، أنه لا إصابات في العملية التي نفذها حزب الله اللبناني على الحدود، كما تم الرد على العملية التي نفذها باستهداف الخلية التي أطلقت الصواريخ المضادة للدروع.

وأشار البيان إلى أنه تم إطلاق نحو ١٠٠ قذيفة مدفعية باتجاه مصادر النيران في جنوب لبنان، كما نفذت مروحيات حربية غارات على أهداف أخرى.

من جانبه، قال الجيش اللبناني، الأحد، أن إسرائيل أطلقت 40 قذيفة صاروخية جنوبي بيروت، مؤكدًا تعرض 3 بلدات لبنانية للقصف الإسرائيلي.

وكان حزب الله أعلن، في وقت سابق الأحد، إطلاق قذائف باتجاه قاعدة إسرائيلية، مؤكدًا مقتل عسكريين إسرائيليين إثر استهداف آليتهم، فيما ردت القوات الإسرائيلية بإطلاق قذائف باتجاه جنوب لبنان.

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