موناكو يتعادل مع ستراسبورج بفضل ثنائية سليماني

خيَّم التعادل الإيجابي بهدفين مقابل هدفين، على مباراة ستراسبورج وموناكو، في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الفرنسي لكرة القدم.



وتمكن إسلام سليماني من تسجيل الهدف الأول لموناكو، في الدقيقة 11، قبل أن يدرك ستراسبورج هدف التعادل في الدقيقة 39 عبر لاعب كيني لالا، مستفيدًا من حصوله على ركلة جزاء.



وفي الدقيقة 40، سجل إسلام سليماني الهدف الثاني لصالح موناكو، لكن أصحاب الأرض سجلوا هدف التعادل في الدقيقة 84، ليرفع فريق الإمارة رصيده إلى نقطتين، بينما وصل ستراسبورج للنقطة الثالثة.



وفي مباراة أخرى، فاز نيس على مضيفه ستاد رين بهدفين مقابل هدف، ليرفع الفريق المنتصر رصيده من النقاط إلى 9 في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد الطرف الخاسر عند 9 نقاط أيضًا في الوصافة.



وبالعودة لمجريات اللقاء، فقد افتتح أصحاب الأرض التسجيل عن طريق هدف عكسي سجله المدافع جوتيير لوريس في مرماه بالدقيقة 25، وفي الدقيقة 63 نجح اللاعب سيبريان في إدراك هدف التعادل للضيوف عن طريق ركلة جزاء قبل أن يحرز زميله راسين كولي هدف الفوز القاتل في الدقيقة 92.