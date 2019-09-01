بريمن ينتزع انتصاره الأول في الدوري الألماني بثلاثية في أوجسبورج

حقق فيردر بريمن انتصاره الأول في بطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) هذا الموسم، بعدما حقق فوزا ثمينا ومثيرا 3 2 على ضيفه أوجسبورج اليوم الأحد في المرحلة الثالثة للمسابقة.

وحصد بريمن أول ثلاث نقاط في مسيرته بالبطولة خلال الموسم الحالي بعد خسارته في أول مباراتين، ليرتقي إلى المركز الثالث عشر، فيما توقف رصيد أوجسبورج، الذي مازال عاجزا عن تحقيق أي فوز حتى الآن، عند نقطة واحدة في المركز السادس عشر (الثالث من القاع).

وتقدم بريمن مبكرا بهدف عن طريق نجمه الياباني يويا أوساكو في الدقيقة السادسة، لكن روبن فارجاس أدرك التعادل سريعا لأوجسبورج في الدقيقة.12

وأعاد جوشوا سارجنت التقدم لبريمن من جديد بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 21، قبل أن تتضاعف معاناة أوجسبورج الذي اضطر للعب بعشرة لاعبين إثر طرد لاعبه السويسري ستيفان ليشتستاينر في الدقيقة.34

ورغم النقص العددي، أحرز فارجاس هدف التعادل لأوجسبورج في الدقيقة 46، غير أن أوساكو ارتدى ثوب الإجادة، بعدما سجل هدف الفوز الثمين لبريمن وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة.67