العطية يتوج برالي لبنان للمرة الأولى في تاريخه

توج القطري ناصر صالح العطية بلقب النسخة رقم 42 من رالي لبنان الدولي "الجولة الثالثة من بطولة الشرق الأوسط للراليات"، الذي اختتم اليوم السبت، وذلك للمرة الأولى في تاريخ السائق القطري الذي لم يسبق له من قبل الفوز بهذا الرالي.



وحسم العطية بذلك بطولة الشرق الأوسط للمرة الخامسة عشرة في تاريخه، بعدما حصد العلامة الكاملة وفاز بكل الجولات التي أقيمت حتى الآن في قطر والأردن ولبنان، ولم يعد يتبقى أمامه سوى راليي قبرص والكويت.



واحتل العطية المركز الأول في رالي لبنان مع ملاحه الفرنسي ماتيو بوميل على متن سيارة فولكس فاجن بولو جي تي اي.



وجاء رودريك الراعي وملاحه جورج ناضر على ميتسوبيتشي لانسر إيفو 10 في المركز الثاني بفارق 7 دقائق 9 ثوان وباتريك نجيم وتييري روحانا على ميتسوبيتشي لانسر إيفو 9 في المركز الثالث بفارق 8 دقائق و36 ثانية عن الأوّل.