البحرين تأمر مواطنيها بمغادرة لبنان فورًا

دعت وزارة الخارجية البحرينية، مساء اليوم الأحد، جميع مواطني المملكة المتواجدين في لبنان إلى ضرورة المغادرة فورًا، نظرًا لما تمر به لبنان من أحداث وتطورات أمنية توجب على الجميع أخذ سبل الحيطة والحذر.



وأكدت وزارة الخارجية في بيان مساء اليوم، ما صدر عنها من بيانات سابقة بعدم السفر نهائيًا إلى لبنان، منعًا لتعرض المواطنين لأي مخاطر، وحرصًا على سلامتهم، وفق وكالة الأنباء البحرينية.



وأعلن "حزب الله" اللبناني استهداف مركبة عسكرية إسرائيلية في مستوطنة "أفيفيم"، مضيفًا أن هناك قتلى وجرحى عسكريين ممن كانوا داخل المركبة.



وأطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي نيران مدفعيته تجاه لبنان، بدعوى الرد على إطلاق قذائف صاروخية مضادة للطائرات من لبنان تجاه مستوطنة "أفيفيم" على الحدود.



واستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، مناطق داخل مزارع شبعا جنوب لبنان، ما أدى إلى اندلاع حرائق بها، حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية.