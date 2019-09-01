4 حكمات إماراتيات في معسكر الواعدات بألمانيا

اختارت لجنة كرة قدم السيدات، بالتعاون مع اتحاد كرة القدم الإماراتي، 4 حكمات هن آلاء بسام، نجاة البلوشي، خلود الزعابي، وأمل جمال، للمشاركة في المعسكر الذي يقام في مدينة نورنبيرج الألمانية والمستمر لمدة 10 أيام.



ويهدف المعسكر لرفع درجة جاهزية الحكمات الفنية والبدنية وتطوير أدائهن التحكيمي، وحرصا على تطوير لعبة كرة قدم السيدات.



يتضمن المعسكر التدريبي، الكثير من البرامج التطويرية التي تشمل عقد محاضرات نظرية وشرح بالفيديو، وتدريبات رفع اللياقة البدنية، ومحاضرات في القوانين الحديثة لكرة القدم واختبارات بالفيديو.



وأشادت الحكمة خلود الزعابي، بالدعم الكبير الذي تحظى به الحكمات من قبل لجنة كرة القدم للسيدات واتحاد كرة القدم، وتوفير متطلباتهن في إطار الحرص على تطوير كرة القدم النسائية، كون المرأة أصبحت ركنًا أساسيًا في اللعبة.