"ترانزيت" يفتتح الدورة الـ15 لمهرجان الساقية للأفلام التسجيلية

يفتتح الفيلم الروائي القصير"ترانزيت" فعاليات الدورة الخامسة عشر من مهرجان الساقية للأفلام التسجيلية، والتي تنطلق يوم الأربعاء المقبل بساقية عبد المنعم الصاوي.

"ترانزيت" فيلم تسجيلي قصير تدور فكرته حول رحلة الموت، وتم إهدائه إلى روح الدكتور أحمد خالد توفيق الذي كان محورا مهما في الفيلم، كما حاز على الجائزة الذهبية كأفضل فيلم تسجيلي قصير بمهرجان الساقية للأفلام التسجيلية في دورته الـ14، من إنتاج كلية الآداب جامعة عين شمس، ومن إخراج إسراء فهيم ودينا محرم ويسرا مختار.

مهرجان الساقية الخامس عشر للأفلام التسجيلية تقام فعالياته خلال يومي 4 و5 سبتمبر الجاري بساقية الصاوي بمشاركة 25 فيلما من جهات إنتاجية مختلفة.