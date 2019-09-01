وزير التموين: القيادة السياسية تسعى لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين (فيديو)

قال وزير التموين والتجارة الداخلية، إن هناك توجه للقيادة السياسية لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى الحكومة جميعها.



وأضاف خلال تصريحات خاصة لكاميرا نشرة "أخبار TeN"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن مكتب السجل التجاري قد جرى عليه التطوير بعد بناء قاعدة بيانات موحده للسجل التجاري على مستوى الجمهورية، موضحًا أن الوزارة قد نجحت في جمع كافة البيانات المتعلقة بالشركات والمصانع "تقدر تستعلم من أسوان عن موقف أي شركة أو فرع وحتى حلايب وشلاتين"، على حد قوله.



وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية أنه وفيما سبق كان لكل محافظة السجل التجاري الخاص بها وهو ما كان يكبد المواطنين عناء الحصول على تلك المعلومات التي باتت موفره بسهولة حاليًا.