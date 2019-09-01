فوز أول بمذاق المرارة للوكلير في فورمولا 1 في بلجيكا

صمد شارل لوكلير سائق فيراري أمام هجوم متأخر من لويس هاميلتون ليحقق فوزه الأول لكنه بمذاق المرارة في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات اليوم الأحد خلال جائزة بلجيكا الكبرى ليسدل الستار على أسبوع حزين لرياضة المحركات بعد وفاة السائق الفرنسي أنطوان أوبير.

وعبر لوكلير القادم من موناكو، والذي انطلق من مركز أول المنطلقين، خط النهاية متقدما بفارق أقل من ثانية عن هاميلتون سائق مرسيدس الذي مدد صدارته لبطولة العالم للسائقين إلى 65 نقطة أمام

زميله فالتيري بوتاس الذي احتل المركز الثالث.

وسيشعر لوكلير أن الفوز جاء متأخرا بعدما حرمت مشكلة في المحرك السائق البالغ عمره 21 عاما من الانتصار في السباق الثاني هذا الموسم في البحرين في مارس.

وهذا هو الفوز الأول لفيراري هذا العام.

لكن سعادة لوكلير لن تكون كبيرة بعد وفاة أوبير البالغ عمره 22 عاما خلال حادث في سباق فورمولا 2 في سبا-فرانكورشان أمس السبت.

وقال لوكلير الذي أهدى الفوز لأوبير "على جانب حققت حلمي منذ أن كنت طفلا لكن على الجانب الآخر فهذه نهاية أسبوع صعبة منذ الأمس.

"نشأنا سويا وسباقي الأول على الإطلاق كان بوجود أنطوان وإستيبان (أوكون) وبيير (جاسلي)".

وأضاف "لا يمكنني الاستمتاع بفوزي الأول لكنها ذكرى سأحتفظ بها للأبد".

