فيردر بريمن يتفوق بثلاثية على أوجسبورج بالدوري الألماني

تغلب فريق فيردر بريمن على ضيفه أوجسبورج بنتيجة 3-2، في المباراة التي جرت بينهما يوم الأحد، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الألماني.



وعلى ملعب "فيسير شتاديون"، سجل لأصحاب الأرض كل من الياباني يويا أوساكو هدفين (ق6 وق67) وجوش سارجينت (ق21).



في المقابل، أحرز هدفي الضيوف اللاعب السويسري روبن فارجاس (ق12 وق46).



وبهذا الفوز، رفع بريمن رصيده من النقاط إلى 3 في المركز الثالث عشر، فيما تجمد رصيد أوجسبورج عند نقطة وحيدة في المركز الـ16 بجدول ترتيب المسابقة.