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الـ«كومبو» الآمن.. دراسة: تناول الوجبات السريعة بلا إضافات أقل ضررًا

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 06:56 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
نيفين أشرف
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على الرغم من وجود دراسات علمية كثيرة حذّرت من الإفراط فى تناول الوجبات السريعة وأوضحت مخاطرها، التى تشمل احتمالية الإصابة بأمراض القلب وبعض أنواع السرطان، لا يزال الناس يُقبلون على شرائها، خاصة الشباب، ما دفع علماء بجامعة «هارفارد» الأمريكية لإجراء دراسة جديدة بحثوا خلالها كيفية تخفيف أضرار تلك الوجبات، بعد أن بدت فكرة الدعوة للامتناع عنها غير مجدية.
قالت دراسة «هارفارد»، التى نشرتها شبكة «فوكس نيوز» والمجلة الأمريكية للطب الوقائى، إنه عبر الاستغناء عن بعض مكونات الوجبات السريعة يمكن تقليل المخاطر التى تتسبب بها هذه الأطعمة، مثل أنواع معينة من الصلصة أو النكهات، فضلًا عن المشروبات الغازية، مشيرة إلى أن تلك الإضافات، التى عادة ما تقدم مع وجبات الـ«كومبو»، تشكل نسبة كبيرة من الأضرار التى تسببها تلك الوجبات.
وشملت الدراسة تحليل ٣٤ نوعًا من الوجبات السريعة التى تقدمها أشهر المحلات العالمية، وإيضاح نسب العناصر الغذائية التى تضمها، وأظهرت النتائج أن تناول الإضافات التى تقدم بجانب الوجبات السريعة «الكومبو» تحتوى على ١١٩٣ سعرًا حراريًا، الأمر الذى يهدد الإنسان بالإصابة بالعديد من الأمراض، مثل السمنة وارتفاع ضغط الدم.
وأوضحت أنه حال الاستغناء عن بعض الإضافات التى تأتى مع الوجبات السريعة، فإن هذا سيقلل إلى حد كبير من عدد السعرات الحرارية الموجودة بالوجبة كاملة، ويجعل الفرد أقل عرضة للأضرار الناجمة عن هذه الأطعمة.
ووجدت الدراسة أيضًا أن التهام وجبة «كومبو» كاملة يُدخل للجسم ٢١١٠ مللى جرامات من الصوديوم، بينما تشير الدراسات العلمية إلى أن الشخص البالغ يجب ألا يتناول أكثر من ٧٧٠ مللى جرامًا من الصوديوم فى كل وجبة.
من جهته، قال كيلسى فيركمان، أحد العلماء الذين أجروا الدراسة: «فوجئنا بالنتائج التى أكدت أن الإضافات الجانبية قد تزيد خطورتها أحيانًا عن خطورة الوجبة منفردة»، موضحًا: «للوصول إلى تلك النتائج أجرينا ٣ تجارب مختلفة على عدد كبير من الوجبات».
وتابع: «فى التجربة الأولى درسنا تأثير تناول الوجبة كاملة كما تعلن عنها الشركات المصنعة، والتجربة الثانية تضمنت تناول الوجبة دون الإضافات، والتجربة الثالثة شملت إضافة بعض المكونات البديلة لمعرفة فرق السعرات الحرارية التى يحصل عليها الجسم».
وأضاف: «تم عمل مقارنة بين النتائج التى أظهرتها التجارب الثلاث، وأثبتنا بما لا يدع مجالًا للشك خطورة الإضافات التى يعتبرها الجميع آمنة، واتضح لنا أن المشروبات الغازية، على سبيل المثال، هى السبب الرئيسى وراء الزيادات الكبيرة فى عدد السعرات الحرارية التى تدخل الجسم، فيما احتوت باقى الإضافات على كميات أكبر من الدهون المشبعة والصوديوم».
وتجدر الإشارة إلى أن العلماء فى مختلف الدول أجروا دراسات كثيرة خلال السنوات الماضية أوضحت أن الوجبات السريعة قد تسبب زيادة الوزن، وأمراض المعدة ومشكلات الجهاز الهضمى، والإصابة بالتسمم الغذائى فى بعض الأحيان.
وأفادت دراسة سابقة بأن تناول الكثير من الوجبات الجاهزة، مثل البرجر والبيتزا، قد يؤدى إلى الوفاة أحيانًا، حسبما أفادت «ديلى ميل» فى تقرير لها، خلال فبراير الماضى.
وتوصلت دراسة أخرى، أجريت على نحو ٤٥ ألف شخص فى أعمار مختلفة، إلى أن حالات الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والسرطان، وغيرها من الأمراض، كانت مرتبطة باستهلاك بعض أنواع الأغذية، من بينها الوجبات الجاهزة والمشروبات الغازية.
كما أظهرت الأبحاث السابقة أن هذه الأطعمة السريعة غنية بالدهون المشبعة التى تسبب تصلب الشرايين والجلطات، فضلًا عن أنها تحتوى على عدد من العناصر المثيرة للجدل طبيًا، مثل نتريت الصوديوم وأكسيد التيتانيوم.
وحذرت هذه الدراسات والأبحاث من أنه عندما يفرط الفرد فى استهلاك الوجبات السريعة سيصاب مع مرور الوقت بالأمراض المزمنة، التى تتحول سريعًا إلى أمراض قاتلة.
فيما حذرت دراسة سابقة، أجريت فى مركز أبحاث إصابات المخ بجامعة كاليفورنيا، ونشرت فى مجلة العلوم العصبية، من أن تناول الوجبات السريعة قد يضر بالذاكرة وربما يؤدى إلى تلف فى المخ، نظرًا لكونها تحتوى على الدهون والسكريات العالية، ما يقلل من مستويات المواد الكيميائية الطبيعية فى المخ، التى تساعد على التعلم والتذكر.

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