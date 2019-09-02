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تقارير ومتابعات

بالفيديو.. مواطنون عن معرض "أهلا مدارس": قضى على استغلال التجار

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 02:39 ص
جريدة الدستور
محمد حيدر
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توافد العشرات من المواطنين على معارض "أهلا مدارس" بأرض المعارض بمدينة نصر، والذي أقامته الدولة حرصا منها على توفير المتطلبات المدرسية بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 30%، والذي من المقرر أن يستمر حتي يوم 8 سبتمبر الجاري.

وقال محمد إسماعيل، أحد المواطنين، إن الأسعار داخل المعرض أقل من الأسواق الخارجية بنسبة 30% على الأقل فجميع المنتجات أسعارها مناسبة وذات جودة عالية، مشيرا إلى ضرورة توفير الملابس المدرسية داخل المعرض.

وأكد حسين عبد الظاهر، أن الأسعار داخل المعرض أقل من الخارج بفارق كبير في السعر والذي يتراوح بين 30% إلى 50% رغم أن جودة المنتج بالمعرض لا تقل عن الخارج.

وذكرت نورهان حمزة أن الأسعار المخفضة جعلتهم قادرين على شراء جميع الاحتياجات المدرسية للعام الدراسي بأكمله بنصف الثمن في الأسواق الخارجية.

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