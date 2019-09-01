صحيفة تكشف محاولات "جونسون" الجديدة للترويج لـ "بريكست"

أكدت صحيفة "اكسبرس" البريطانية، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون بدأ اتخاذ نهج جديد؛ للترويج لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة وتبرير قراره بتعليق عمل البرلمان حتى يوم 14 أكتوبر أي قبل موعد الخروج بـ 16 يوم فقط.



وتابعت "الصحيفة" أن بوريس بدأ في تحذير الشارع البريطاني، من أن أي تصويت للبرلمان على منع الخروج من شأنه أن يغرق البلاد في الفوضى.



وأضافت أن جونسون يجري محاولات مستميتة؛ من أجل وقف تصويت مجلس العموم هذا الأسبوع؛ لوقف إجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة.



وأشارت إلى أن جونسون علق أعمال البرلمان، ولكن من المقرر أن يعقد مجلس العموم جلسة أخيرة له يوم الثلاثاء المقبل، وهو الأمر الذي دفع جونسون لعقد اجتماع مع ديفيد جوك كبير المتمردين في حزب المحافظين الحاكم يوم الإثنين.



وقال وزير العدل السابق، الذي يعارض بشدة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة، لقناة سكاي نيوز: "هناك اجتماع، هذا صحيح، لذا، سوف تتاح لي الفرصة للتحدث إلى رئيس الوزراء غدًا".