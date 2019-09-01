"شائعة" دفعت أم كلثوم لإعلان الاعتزال والعودة لقريتها (فيديو)

قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن قرارات الاعتزال ممكن أن تصدر من الفنان في لحظة غضب أو إحباط أو تكون من أجل إحداث ضجة للفت الانتباه.



وكشف خلال لقائه في برنامج "حديث المساء"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن أم كلثوم فكرت في الاعتزال وأعلنت عنه في فترة معينة بسبب النيل الشخصي من سمعتها.



وقال: "في مطلع الأربعينات فكرت أم كلثوم في الاعتزال، بعدما أصدر البعض شائعة أنها متزوجة من شخص يُدعى عبدالقوي ويطلبها في بيت الطاعة"، مردفًا:"قررت العودة للبلد، ففهموه إن فيه مطربة أخرى بتحاربها، ولازم تواحه، فتراجعت عن قرار الاعتزال".