جيش الاحتلال ينفي سقوط قتلى بين جنوده في قصف حزب الله للحدود مع لبنان

نفى رونين مانليس المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، سقوط قتلى أو جرحى بين الجنود، قائلا إن "حزب الله اللبناني يدعى نجاح قصفه للمركبة العسكرية".



وأضاف أن جيش الاحتلال هاجم باستخدام المدفعية والطائرات، القوة التابعة لحزب الله، والتي نفذت القصف الأخيرة تجاه مستوطنة "أفيفيم" على الحدود مع لبنان.



وأعلنت وسائل إعلام لبنانية توقف إطلاق النار على الحدود بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي.



وكان "حزب الله" اللبناني أعلن في وقت سابق، استهداف مركبة عسكرية إسرائيلية في مستوطنة "أفيفيم"، مضيفًا أن هناك قتلى وجرحى عسكريين ممن كانوا داخل المركبة.



وأطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي نيرانا من مدفعيته تجاه لبنان، بدعوى الرد على إطلاق قذائف صاروخية مضادة للطائرات من لبنان تجاه مستوطنة "أفيفيم" على الحدود.



واستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، مناطق داخل مزارع شبعا جنوب لبنان، ما أدى إلى اندلاع حرائق بها، حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية.