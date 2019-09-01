الحريري يطلب من أمريكا وفرنسا التدخل لوقف التصعيد في لبنان (فيديو)

قال المستشار الإعلامي لرئاسة لبنان رفيق شلالا، إن رئيس الوزراء سعد الحريري طللب من نيويورك وباريس التدخل لوقف التصعيد في لبنان.



وأشار في تصريحات لفضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن هناك تواصل مستمر بين الرئيس عون ورئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، بعد تبادل إطلاق النيران والصواريخ بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي.



وأعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق النار ردًا على استهداف مواقع له من لبنان، وقالت قناة "إكسترا نبوز" نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية، إن القوات الخاصة الإسرائيلية، استهدفت موقعًا يبعد كيلو مترا عن الحدود مع لبنان.



فيما أعلن "حزب الله" اللبناني، منذ قليل، أنه استهدف مركبة عسكرية إسرائيلية في مستوطنة "أفيفيم"، حسبما نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.



واستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، مناطق داخل مزارع شبعا جنوب لبنان، ما أدى إلى اندلاع حرائق بها، حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية.