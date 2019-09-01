إيفرتون يسقط وولفرهامبتون ويستعيد نغمة الانتصارات

استعاد إيفرتون نغمة الانتصارات، التي غابت عنه في المرحلة الماضية، ببطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بعدما حقق فوزًا مثيرًا 3 2 على ضيفه وولفرهامبتون اليوم الأحد، في المرحلة الرابعة للمسابقة.



وارتفع رصيد إيفرتون إلى سبع نقاط، ليرتقي إلى المركز الخامس في ترتيب المسابقة مؤقتًا؛ لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، في حين تجمد رصيد وولفرهامبتون، الذي تلقى خسارته الأولى في البطولة هذا الموسم، عند ثلاث نقاط في المركز السابع عشر (الرابع من القاع).



واتسمت المباراة بالإثارة والندية منذ البداية، حيث بادر إيفرتون بالتسجيل مبكرًا عبر لاعبه ريتشارليسون في الدقيقة الخامسة، غير أن وولفرهامبتون أدرك التعادل سريعًا من خلال النجم المغربي رومان سايس في الدقيقة التاسعة.



وأعاد النيجيري أليكس أيوبي إيفرتون إلى المقدمة من جديد، بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 12، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض 2 1.



وشدد وولفرهامبتون من هجماته خلال الشوط الثاني، ليحرز نجمه "راؤول خيمينيز" هدف التعادل في الدقيقة 75، غير أن ريتشارليسون عاد لهز الشباك من جديد، بعدما أحرز الهدف الثالث لإيفرتون وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 80.



وأنهى وولفرهامبتون المباراة بعشرة لاعبين، عقب طرد لاعبه ويلي بولي في الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني؛ لحصوله على الإنذار الثاني.



وأعاد إيفرتون بهذا الفوز البسمة إلى وجوه جماهيره التي شعرت بالإحباط، عقب خسارة الفريق المفاجئة 0 2، أمام مضيفه أستون فيلا في المرحلة الماضية.