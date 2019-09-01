الأحد 01 سبتمبر 2019 الموافق 02 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

7 ديسمبر.. نظر دعاوى عدم دستورية قانون العمل فيما يخص الإجازة السنوية

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 05:33 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
طباعة
حددت المحكمة الدستورية العليا، جلسة 7 ديسمبر المقبل، لنظر 7 دعاوى تطالب بعدم دستورية، المواد 6 و47 و48 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والمعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008 بشأن قانون العمل الموحد.

وتضمنت الدعوى الأولى رقم 19 لسنة 33، المطالبة بعدم دستورية نص المادة ( 6) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والمعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008، بشأن قانون العمل الموحد، فيما تضمنت الدعاوى أرقام 33 لسنة 37 دستورية، و34 لسنة 37 دستورية، و36 لسنة 37 دستورية، و37 لسنة 37 دستورية، و67 لسنة 37 دستورية، و80 لسنة 37 دستورية، المطالبة بعدم دستورية المادتان (47 و48) من القانون 12 لسنة 2003، والمعدل بالقانون 180 لسنة 2008 بشأن قانون العمل.

وتنص المادة 47 من قانون العمل على أن "تكون مدة الإجازة السنوية 21 يومًا بأجر كامل، لمن امضي في الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يومًا متى أمضي العامل في الخدمة عشر سنوات لدي صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يومًا في السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا يدخل في حساب الإجازة أيام العطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية".

وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد امضي مدة ستة أشهر في خدمة صاحب العمل، وفي جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية.

ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون، لا يجوز للعامل النزول عن إجازته.

ونصت المادة 48 على أن "يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ وللمدة التي حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة بالقيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها.وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل علي إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يومًا، منها ستة أيام متصلة علي الأقل،ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات علي الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال.

يذكر أن المحكمة الدستورية،العليا قضت في جلستها خلال شهر نوفمبر 2018 برفض الدعوى التي أقيمت طعنا على نصي المادتين (47، 48) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008، واللتان تتعلقان بالإجازة السنوية للعامل.

وأقامت المحكمة حكمها على أن الدستور الحالي قد كفل في المادتين (12، 13) منه حق العمل والحفاظ على حقوق العمال، ومن ثم فلا يجوز للدولة أن تعطل جوهرها، ولا أن تتخذ من حمايتها للعامل موطئًا لإهدار حقوق يملكها، وعلى الأخص تلك التي تتصل بالأوضاع التي ينبغي أن يُمارس العمل فيها، ويندرج تحتها الحق في الإجازة السنوية التي لا يجوز لجهة العمل أن تحجبها عن عامل يستحقها، وإلا كان ذلك منها عدوانًا على صحته البدنية والنفسية، وإخلالًا بأحد التزاماتها الجوهرية التي لا يجوز للعامل بدوره أن يتسامح فيها.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 8 ساعات

استقرار سعر الدولار بمستهل التعاملات اليوم

منذ حوالي 16 ساعة

"التربية والتعليم": أى كلام عن تأجيل الدراسة غرضه البلبلة

منذ حوالي 10 ساعات

موقع أجنبي يكشف سر تقديس المصريين القدماء لـ "الحيوانات"

منذ ساعة

أول تعليق لرئيس الاحتلال الإسرائيلي على قصف حزب الله لمستوطنة

ads

الصور

image description

دينا الوديدي ومحمد حسن يتألقان في حفل محكى القلعة

image description

بيراميدز يعبر إلى نصف نهائى الكأس بثنائية أمام حرس الحدود

image description

بالصور.. إغلاق 5 مراكز طبية كبرى في الأقصر

image description

"سارة الرياني" فتاة تربي العقارب والثعابين في غرفتها (صور)

image description

في ذكرى اغتيال ناجى العلى.. 32 عامًا ويبقى مُبدع «حنظلة» نجمًا لا يحتجب

الأكثر قراءة

أول تعليق لرئيس الاحتلال الإسرائيلي على قصف حزب الله لمستوطنة

الخطيب يطالب "رانيا علواني" بالتزام الصمت

إعدام مدرس ذبح زوجته ظنًا أنها "حامل" فى قنا

صور خطوبة أحمد الشيخ تثير الجدل.. تعليقات قاسية على نجم الأهلي (شاهد)

أيام زمان

"تزوج 13 مرة وأرملة الهجان سلبته أمواله"..ماذا تعرف عن "الدنجوان المقاتل" إيهاب نافع؟

لماذا يطلق المصريون على الجبنة المثلثات اسم "نستو"؟ (فيديو)

كاميليا "أيقونة الجمال".. ماتت محترقة وتصارع عليها الدنجوان والملك فاروق

"الواسطة" قضت على أحلام تحية كاريوكا.. و"الفرنسية" أنقذتها

الصحة

تحذير من السكتة الدماغية.. 7 أعراض لا تتجاهلها

تحذير لغير المدخنين: تجنبوا إغراء السجائر الإلكترونية

اكتشاف جديد يمهد الطريق لكشف مبكر عن النوع 1 من السكرى

اكتشاف جديد يقي من الإصابة بالإيدز

الرئيس نيوز

تعديل سعر العملات يوميا لخفض أسعار السلع.. وإلغاء "الدولار الجمركي"

القبض على "مراقب الهرم" في واقعة مصرع طفل داخل بالوعة

صورة المدرعات الإسرائيلية التي استهدفها "حزب الله" بقذائف صاروخية

خبير بمركز الأهرام: العلاقات بين إثيوبيا وإسرائيل ليست بالضرورة "على حساب مصر"

منوعات

فكرة مثيرة للجدل للإقلاع عن التدخين

حديقة يابانية تعرض أول فقس لبيض سلاحف الدابرا العملاقة

بريطانيا تخطط لافتتاح أفضل مدينة ملاهي للألعاب المائية في العالم

دراسة: قلة الاستمتاع بالموسيقى مرتبط بانفصال روابط في المخ

كشكول

فتح فصول خدمات للحاصلين على الشهادة الإعدادية بالقليوبية

ننشر مواعيد بداية الدراسة وامتحانات نصف ونهاية العام بالمعاهد الأزهرية

نقيب المعلمين يهنئ "الصديق" لتوليه منصب رئيس هيئة قضايا الدولة

"دور المرأة في بناء المجتمع الإسلامي" ندوة لخريجى الأزهر

إسلام سياسي

تقارير أمريكية تؤكد عودة داعش باسم جديد في العراق

تحقيق استقصائي يكشف كيف ساهم اردوغان في ولادة داعش

صحيفة إماراتية: جماعة الإخوان غطاء للإرهاب

منع حفيد البنا من مغادرة فرنسا


زيت وسكر

“أبوستيت” ونظيره السعودي يبحثان سبل إزالة معوقات الاستثمار الزراعي

تخفيض مدة إنجاز خدمة العميل بالسجل التجاري لـ ١٥دقيقة

مجانًا.. انطلاق المبادرة الرئاسية للكشف عن ضعف السمع لحديثي الولادة

بالأرقام.. حصاد شهرين من التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي ببورسعيد

مقالات الرأي
يوسف إدوارد
وهم حيادية النخبة بين "رمضان" و"لوبيز"
ماجد حبته
المحاكمة المؤجلة منذ 18 سنة!
د.كريمة الحفناوى
الثقافة والفن وحماية المرأة
ماجد حبته
تيكاد 7.. مسك الختام
المزيد

الثقافة

ورش فنية وأدبية بثقافة دمياط

فنان تشكيلي: غلق المتاحف الفنية يتسبب في أزمات ثقافية

الثقافة تفتتح أول منفذ لهيئة الكتاب بجامعة بني سويف.. غدًا

أمسية شعرية وعرض آلات شعبية بثقافة كفر الشيخ

صفحتنا ع الفيس بوك