ضربة جديدة ليوفنتوس ومنتخب إيطاليا

تأكد غياب لاعب يوفنتوس، عن مباراتي المنتخب الإيطالي المقبلتين بمرحلة التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2020 بسبب الإصابة.



وذكر الموقع الرسمي للمنتخب الإيطالي، أن ماتيا دي تشيليو، الظهير الأيمن ليوفنتوس، خرج من قائمة المنتخب للمباراتين المقبلتين أمام أرمينيا وفنلندا، بعدما تعرض للإصابة خلال مباراة فريقه أمام نابولي، أمس السبت، بمنافسات الأسبوع الثاني من الدوري الإيطالي.



ويأتي استبعاد دي تشيليو من القائمة، بعد خروج جورجيو كيلليني، مدافع يوفنتوس أيضًا، الذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.



وختم بأن روبيرتو مانشيني، المدير الفني للأتزوري، قرر استدعاء دانيلو دي أمبروزيو، مدافع إنتر ميلان، ليحل محل دي تشيليو.

