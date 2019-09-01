زياش يقود أياكس لسحق سبارتا روتردام

أحرز النجم المغربي حكيم زياش هدفين قاد بهما فريقه أياكس أمستردام للفوز 1/4 على مضيفه سبارتا روتردام اليوم الأحد، في المرحلة الخامسة لبطولة الدوري الهولندي لكرة القدم



ورفع أياكس، الذي توج بالثنائية المحلية (الدوري والكأس) في الموسم الماضي، رصيده إلى 10 نقاط من 4 مباريات، ليرتقي إلى الصدارة مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.



في المقابل، تجمد رصيد سبارتا روتردام، الذي تلقى خسارته الأولى في المسابقة هذا الموسم، عند 8 نقاط من 5 مباريات، محتلا المركز الثامن مؤقتا.



وافتتح كوينسي بروميس التسجيل لمصلحة أياكس في الدقيقة 25، قبل أن يضيف زياش الهدف الثاني في الدقيقة 31، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدفين نظيفين.



وواصل أياكس سيطرته على مجريات الأمور في الشوط الثاني، حيث أحرز دوسان تاديتش الهدف الثالث في الدقيقة 58 من ركلة جزاء، فيما عاد زياش لهز الشباك من جديد، مسجلا الهدف الرابع للفريق، وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 60.



وتكفل التركي هليل دروفيزاوجلو بتسجيل هدف سبارتا روتردام الوحيد في الدقيقة 75.

