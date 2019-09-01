أوجستين يودع لايبزيج بعد انتقاله لموناكو

أتم الفرنسي جان-كيفن أوجستين انتقاله من لايبزيج الألماني إلى موناكو الفرنسي، وكتب في هذه المناسبة كلمة وداع لناديه على إنستجرام.



وكتب أوجستين 22 عاما: "بشيء من الحزن، يتعين علينا أن نودع بعضنا اليوم وكنت أود لو أن الأمور قد سارت بشكل أفضل، لكني أود أن أحتفظ بالإيجابيات".



وأكد الناديان في أعقاب ذلك بفترة وجيزة إتمام صفقة الانتقال بعقد إعارة لمدة موسم يتضمن بندًا يتيح إمكانية شرائه.



وحسب معلومات وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، فسيحصل لايبزيج على 4 ملايين يورو ومن الممكن أن تصل قيمة شراء موناكو لأوجستين إلى 20 مليون يورو.



كان أوجستين انتقل إلى لايبزيج قادما من باريس سان جيرمان في 2017 مقابل 16 مليون يورو، لكنه لم يؤد دورا تقريبا في الدوري الألماني وصار مرشحا للبيع منذ فترة طويلة، وذلك بعد أن لفت الانتباه بتكرار تصرفات تخالف الانضباط كما ابتعد عن المشاركة بسبب إصابة في الكاحل.



ومن الممكن أن يؤدي رحيل أوجستين إلى إخلاء الطريق أمام التشيكي باتريك شيك المنتظر إعارته لمدة عامين من روما ليلعب في الهجوم كبديل للدنماركي الدولي يوسف بولزن.



