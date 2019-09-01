أمير توفيق يطالب الجماهير بمساندة فايلر

طالب أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلي، جماهير ناديه بمساندة رينيه فايلر، المدير الفني الجديد للفريق الأحمر، والذي تم الإعلان رسميا عن التعاقد معه أمس السبت.



وقال أمير توفيق عبر حسابه الرسمي على تويتر: "من أهم أسباب نجاح المدير الفنى الجديد دعم جمهور الأهلى الكبير ومساندته له الفترة المقبلة".



وتابع: "إن شاء الله رينيه فايلر يطور من الفريق بالشكل المطلوب، ويكون على قدر طموحات النادى الأهلى وجمهوره العظيم".



وأضاف: "شهادة حق، لجنة التخطيط والقائمين على الملف، بذلوا مجهودا كبيرا جدا الفترة الماضية".



وواصل" أنا أساند اختيار لجنة التخطيط ،لأن الأهلى علمنا أننا نساند الاختيار ولا نهرب من المسئولية".



يذكر أن إدارة الأهلي ولجنة التخطيط تعرضت لانتقادات كبيرة بعد التعاقد مع فايلر بسبب تواضع سيرته الذاتية.

